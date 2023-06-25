En düşük memur maaşı 22 bin olursa, bu ortalama %85 zam demek... Ben halihazırda bin lira alıyorum. Eee buna göre ben ne kadar alacağım?

En düşük memur maaşı 22 bin olursa, bu ortalama %85 zam demek... Ben halihazırda bin lira alıyorum. Eee buna göre ben ne kadar alacağım?