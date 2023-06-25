Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Haziran 2023 21:24
Ben ne kadar alacağım?
En düşük memur maaşı 22 bin olursa, bu ortalama %85 zam demek... Ben halihazırda bin lira alıyorum. Eee buna göre ben ne kadar alacağım?

Saglikci0707
Aday Memur
25 Haziran 2023 21:25
17 bin lira *

Vardır bir hayır
Aday Memur
25 Haziran 2023 21:40

29 bin civarı alirsin


mmemurumm
Aday Memur
25 Haziran 2023 22:09
17000*1,25=21250+7250=28500
Saglikci0707, 52 dk. önce
17 bin lira *
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kim bu en düşük memur maaşı.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Haziran maaşlarımızı yazalımSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Deprem tazminatıTemmuzda işçi maaşıMemurlar.net İşçi ile En Düşük Memur Maaşını Kıyasla-Haber yap!150 Bin Evlilik Kredisi Hk.Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)

Sözlük

güne bir tespit bırak 3 Kompliman sandviçi 1 şu an çalan şarkı 1 en son ne zaman mutlu oldun 2 wagner 3 diş çürümesi 1 taşınmak 3 anlatım bozukluğu 1 kafa açmak 1 periferi 1

Son Haberler

Adalet sistemine yeni hukukçular katıldıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepkiAmasya'da trafik kazasında 3 kişi yanarak öldüSakarya, Düzce ve Bolu'da otoyoldaki bayram trafiği normale döndüİzmir'de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50'nin üzerinde gözaltı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir