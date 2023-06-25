Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 21:53
Hatay Nisan ayı 16 günlük dış görev ve operasyon ödemesi

Söz konusu başlıktaki ödeme ne zaman gerçekleşir bu konuda bilgisi olan var mı


derdedert
Aday Memur
25 Haziran 2023 21:58
Valla ben 27 nisanda döndüm hala ne operasyon ne de görev parası yatmadı. İlçeden mi kaynaklıyor; ilden mi anlamadım.

masterrrrr
Aday Memur
25 Haziran 2023 22:04

11 mart gıdıs 28 nısan donus hala bırsey yok. Hatayın keyfıne kaldık tamamen, dıs kadroyu cok agırdan alıyorlar.

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