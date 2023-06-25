Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 21:58
Van - Diyarbakır Nakliye
Merhabalar. Vandan diyarbakıra tayinim çıktı. Van'dan veya civar illerden Diyarbakır'a tayini çıkan devrem var ise dönüş yapsın beraber nakliye tutalım.

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