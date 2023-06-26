Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 00:03
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız oldu
Nasıldır tanıyan var mı ?

Delidolu66
Memur
26 Haziran 2023 00:08
Şuanda 2 şarkta olanlar için şarkı kaldırmadıktan sonra kimin geleceğinin hiç bir önemi yok

konyali4206
Aday Memur
26 Haziran 2023 00:12
teşkilatın %90 ı kendi müdürünü bilmez kfkdldld
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİPolis AtasözüMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe GeçişPolisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?Bekçilik vs J.AsbEn düşük polis maaşı 33 bin hayırlı olsunİstihdam listesi açıklayan iller2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminKurban Bayramı Ödüllendirmesi

Sözlük

dirsek çürütmek 2 ölüm 1 şu an çalan şarkı 1 Beyin sisi 1 meşhur 1 en son ne zaman mutlu oldun 2 periferi 1 moral 1 Yaşadığı olumsuzluklardan gaza gelen insan 1 Cumartesi gecesi 1

Son Haberler

26 Haziran 2023 tarihli atama kararı yayımlandı26 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Gözaltına alındıktan sonra her şeyi itiraf ettiAdalet sistemine yeni hukukçular katıldı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir