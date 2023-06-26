Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 00:10
Öğretmenler 34bin istiyor! Gündem olmuşlar tekrardan.

Öğretmenin 1 yılda çalıştığını polis 4 ayda çalışıyor.

Köle gibiyiz resmen ama onlar twitterı yine yıkıyor.

Polislerden yine ses seda yok.

Yazık bize?.


konyali4206
Aday Memur
26 Haziran 2023 00:11
öğretmene vermesinler bizede vermesinler yeterki öğretmeb zam almasın bende almamaya razıyım

superbery
Aday Memur
26 Haziran 2023 00:12

insanlar ne kadar maaş alırsam o kadar iyi geçiniririm zannederken ülke enflasyondan boğuluyor


superbery
Aday Memur
26 Haziran 2023 00:17

herkesin maaşı 40 bin olunca rahatlanacakmı sanıyorlar anlamıyorum ev kiranızda maaşla birlikte olur 15 20 bin ee ne anladınız peki zamdan ? bu olay tamamen bir ekmek almaya bir çanta dolusu parayla giden ülkelerin durumuna doğru sürükleniyor ama herkeste diyorki bnm maaşım 35 40 olsun

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