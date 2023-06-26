Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 00:18
Malatya ve ilçeleri

Malatya Hekimhan nasıl bir yer sosyalojik olarak, gelişmişlik, insani olarak

Çok Yazılan Konular

Temmuzdaki artış %25+7250 olacak22000 maaş zammı 16500 e düştüMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Öğretmenler en düşük memurla esitlenecek diye haberler varEk ders14 yillik ogretmen kac alacak temmuzda?Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduÖsym 2023 görevli ücretleri#Öğretmene34bintlengelli sınıf öğretmeni

Sözlük

efendi köle ilişkisi 1 Beyin sisi 1 hopa engereği 1 diş çürümesi 1 moral 1 en son ne zaman mutlu oldun 2 dirsek çürütmek 2 Ruha iyi gelen müzikler 1 wagner 3 periferi 1

Son Haberler

26 Haziran 2023 tarihli atama kararı yayımlandı26 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!Gözaltına alındıktan sonra her şeyi itiraf ettiAdalet sistemine yeni hukukçular katıldı

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir