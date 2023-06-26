Öğretmen arkadaşlar dikkatli olun "Ünvan Değişikliği Sınavı" geliyor.

Belki bu konudan haberdarsınızdır. belki ilk defa karşılaştınız. öncelikle şunu söylemeliyim ben öğretmen değilim, tarım orman bakanlığına atama bekliyorum.

Tarım orman bakanlığı 2022 ocak-şubat aylarında "Ünvan Değişikliği Sınavı" yaptı. ve atamalarımız %50'den fazla düştü. biz o zamanlar bu sınavın ne olduğunu bilmiyorduk, açıkça söylemek gerekirse ALGILAYAMADIK. her dönem 2000-2300 arasında standart alımlarımız olurdu. 700-800 vet, 700-800 zm, 500-600 gm vs.

22 Mart 2022 alımlarında bir gariplik oldu. Tarım Orman Bakanlığı 5000 kişilik alım yaptı ama 392 vet, 523 zm, 100 küsür gm. atama sayıları %50'den fazla düşmüştü. Alım sayılarının bu kadar düşmesinin tek bir sebebi vardı o da "Ünvan Değişikliği Sınavı"ydı.

Ünvan Değişikliği Sınavı nedir? Kişiler Bakanlığa temizlikçi, şoför, güvenlik, herhangi bir memur olarak giriyor. bu kişi açıktan Ziraat mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Veteriner fakültesi veya öğretmen veya sağlık bölümlerini okuyor, Sonra bakanlıkların PERGEM'i bunlar için talep topluyor ve "Ünvan Değişikliği Sınavı" açıyor. Peki KPSS'ye giren biz gençler ne oluyoruz? evet işsiz olarak hayatlarımıza devam ediyoruz. KPSS'ye biz giriyoruz 2 yıl - 3 yıl işsizlik çekiyoruz biz dışarda işsiz gezerken adamlar kendi personeline "Ünvan Değişikliği Açıyorlar". içerde ihtiyaç varken seni almayan bakanlık, içerdeki personelini alıyor.

ben bunları size niye anlattım? bu sınavı ilk olarak Tarım Orman Bakanlığında yaptılar. ve bu bakanlığın atama bekleyenlerinin sesi çıkmadı algılayamadık! şimdi bize yapılanı emsal gösterip size de yapacaklar.

bütün sendikalar şu anda bakanları gezip ünvan değişikliği sınavı için destek istiyorlar. gerekiyorsa her yıl yapılsın istiyorlar.

Cimere şikayet ediyorsunuz "Memurların Anayasal hakkı" deniyor. "Sayın ilgili ünvan değişikliği sınavı Bakanlıklarda 657 sayılı Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince uygulanmaktadır"

arkadaşlar bu yılan büyümeden başını ezelim. bu yılan bütün gençleri yutacak yoksa.