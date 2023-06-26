Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 02:32
Ankara Sincan Etimesgut Kiralık Daire
2+1, 100m2, bağımsız mutfak, sıfır daire, marketlere, avmlere, hastaneye, otobüs ve tren durağına yakın. mesafede. Memurdan kiralik daire ilgilenen arkadaşlara duyurulur

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