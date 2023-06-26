Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2023 02:34
Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık daire
2+1, 100m2, bağımsız mutfak, sıfır daire, Sincan E.A. Hastanesine 5 dk,marketlere, avmlere, otobüs ve tren durağına yakın. mesafede. Memurdan kiralik daire ilgilenen arkadaşlara duyurulur

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