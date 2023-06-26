Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 08:37
CİMERE yazalım uzmanlık 5 yıl olması için

Bu konuda sürekli aktif olunmalıdır sayın bakanımızın verdiği söz hatirlatilmalidir. Ve en önemli di Yusuf Tekin' bakanımız bu konuda herkese yardımcı olur


Adalettten
Aday Memur
26 Haziran 2023 08:38

Vakit kaybetmeyelim

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