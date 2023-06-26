Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 08:55
İşçiler Ocaktan Beri 20 Bin Alıyor

Evet yanlış duymadınız geriye dönük ödeme Ocaktan Haziran'a kadar hesaplandı. Daha ikramiye tediye gibi yan ödemeleri konuşmuyorz bile... Memurlar ise Ocaktan Haziran'a ortalama 14 bin civarında aldı.

Kısacası bir demlik çay kadar kıymetiniz yok. İsterse ODTÜ'den İTÜ'den mezun olun. Tahsillinizin mitinglerde bayrak sallamak kadar faydası yok arkadaşlar.


Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
26 Haziran 2023 10:22
İstediğin zaman gerekli şartları sağlayıp işçi olmak için uğraşabilirsin. Tutan mı var? İşçi olup çayımı getirmeye bu kadar meraklıysan buyur.

Babayage
26 Haziran 2023 10:47
Valla bizim kurumdaki işçiler almıyor yeni aldılar sanırım ?
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