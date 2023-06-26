İşçiler Ocaktan Beri 20 Bin Alıyor

Evet yanlış duymadınız geriye dönük ödeme Ocaktan Haziran'a kadar hesaplandı. Daha ikramiye tediye gibi yan ödemeleri konuşmuyorz bile... Memurlar ise Ocaktan Haziran'a ortalama 14 bin civarında aldı.

Kısacası bir demlik çay kadar kıymetiniz yok. İsterse ODTÜ'den İTÜ'den mezun olun. Tahsillinizin mitinglerde bayrak sallamak kadar faydası yok arkadaşlar.