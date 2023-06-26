Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 09:12
Tekirdağ 2+1 odalı eşyalar devredilecektir.uygun fiyata tayiinci arkadaşların bilgisine..

Eşyalar çamaşır makinesi,bulaşık makinesi mini buzdolabi TV ,oturma grubu 6ay önce alinmis.yatak odası baza dolap

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