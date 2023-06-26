Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 09:40
TCDD VAGON VE İMAL TAMİRCİSİ - NEZARETÇİ VE USTABAŞI

İyi günler üstadım vagon ve imal tamircisi ( nezaretci ve ustabaşı?

Maasi ne kadar özlük hakları neler bilgin var ise yardımcı olur musun?

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