Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 09:51
Öğretmen maaş zammı
Öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 21 saate çıkarılmalı böylece normlar çok oynamadan öğretmenlerin mesaisi yüzde 40 artmış olacak buna paralel olarak maaşlara da yüzde 40 zam olmalı böylece öğretmen bir çok meslekten fazla kazanan bir konuma gelecektir

Enes Salihh
26 Haziran 2023 10:18
Arkadaşlar neden eksi atıyorsunuz bizim için en gerçekçi istek budur aksi durumda hep en az maaşı almaya mahkum kalırız

Enes Salihh
26 Haziran 2023 10:19
Avrupada 20 saatin altında olan yok bizde 15 olmasının nedeni yaz tatilinde öğretmene olabildiğince düşük maaş vermektir bizim lehimize değildir aleyhimize bir durumdur aklımızı kullanalım bu istekte bastırırsak sonuç alabiliriz

Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
26 Haziran 2023 11:06

Burası Avrupa değil kardeşim! Anglosakson kıta Avrupa'sında olan her uygulamayı alamayız maalesef! Bize millî ve yerli bir model lâzım! Kültürümüz farklı, insanımız farklı, inancımız farklı!


Enes Salihh
26 Haziran 2023 11:10
Hocam mesele bir şey almak değil zaten norm 21 saate göre hesaplanıyor hem mesai artırımı hem maas artırımı istersek herkesin desteğini alabiliriz hem de maas skalasında üst sıralara çıkarız ayrıca hiç ek ders alamayan öğretmenlerimiz rahatlar maaş artışına paralel olarak mesleğin itibari artar ayrıca insanların öğretmenler yatıyor algısını kırarız tamamen bizim lehimize olur ayrıca tatillerde de maaşımız daha fazla olur
Kagiş, 11 dk. önce

Burası Avrupa değil kardeşim! Anglosakson kıta Avrupa'sında olan her uygulamayı alamayız maalesef! Bize millî ve yerli bir model lâzım! Kültürümüz farklı, insanımız farklı, inancımız farklı!

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