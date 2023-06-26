Öğretmen maaş zammı

Öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 21 saate çıkarılmalı böylece normlar çok oynamadan öğretmenlerin mesaisi yüzde 40 artmış olacak buna paralel olarak maaşlara da yüzde 40 zam olmalı böylece öğretmen bir çok meslekten fazla kazanan bir konuma gelecektir

Öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 21 saate çıkarılmalı böylece normlar çok oynamadan öğretmenlerin mesaisi yüzde 40 artmış olacak buna paralel olarak maaşlara da yüzde 40 zam olmalı böylece öğretmen bir çok meslekten fazla kazanan bir konuma gelecektir