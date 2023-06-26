Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


26 Haziran 2023 09:58
Bİr Soru

Arkadaşlar küçük bir sorum olacak. %57 raporum var. Ben 2012'de engelli kadrosundan atandım. 2011 yılından 1 aylık sigortam var. Vergi indirimi almıyorum daha doğrusu hiç başvurmadım. Normalde 16 yılı doldurunca emeli olmam gerekiyor diye biliyorum. Ama E devletten bakınca emeklilik yaşı 61 diyor. Hangisi doğru bunların. Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.

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