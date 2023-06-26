Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2023 10:02
Acill idari ceza bilgi

Arkadaşlar memur olmadan önce yasa dışı bahis oynamak memuriyeti etkiliyor mu ceza gelirse ilerde memurluktan atiliyormu bilginiz varmı


burak0605
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:09

memuriyet öncesi idari para cezası aldıysanız herhangi bir sorun olmaz adli ceza davasından yargılandıysanız 1 sene altı sorun yok 2 sene altı hagb verılıyor oda kurumdan kuruma fark ediyor memurken yersende kurumun idari işlem yapıp yapmamak kuruma kalmış adlide kesin soruşturma açılır bişeyler verilir


Ankaraliyargic
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:11

Meslekten atılma gibi bir durum olur mu


Ankaraliyargic
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:13

Birde üzerinden iki yol geçtiyse kurum ceza veremez gibi birşey varmış dogrumu


armina45
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:14

Ya kardeş biz de eskiden oynadık para cezası yedik. Şu konuları açıp hatırlatmayın insana ya. Engel olmuyor kaldir şu konuyu ya.


Ankaraliyargic
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:16

Dostum önceden öğrenciyken 2-3sene önceki işlemden ceza yesem memurluğu etkilerini diye sordum engel


Ankaraliyargic
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:18

Şimdi memur olduk ama korkuyoruz sorun yaşamaktan belli süresi varmıdır merak ediyoruz


armina45
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:35

Kardeş trafik cezası ile aynı şey. İkiside kabahat. Tez zamanda bırak oynama bu illeti

Ankaraliyargic, 1 saat önce

Şimdi memur olduk ama korkuyoruz sorun yaşamaktan belli süresi varmıdır merak ediyoruz


Ankaraliyargic
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:38

oynamıyorum zaten memurluğa girdikten sonra hiç oynamadım idari para cezası tmm ama mesleki ceza nd


armina45
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:55

Kardeşim sen neden anlamıyorsun? Öğretmen tanıdıklar var onlarda yediler ödediler. Sorun olmuyor. Trafik cezası neyse o da odur. Hala ısrarla sorun olması için stres oluyorsun.

Ankaraliyargic, 40 dk. önce

oynamıyorum zaten memurluğa girdikten sonra hiç oynamadım idari para cezası tmm ama mesleki ceza nd


armina45
Aday Memur
26 Haziran 2023 10:57

Mesleki ceza yok. Çünkü fiilin işlendiği tarih memurluktan önce

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