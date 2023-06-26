Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2023 10:09
3+1 görevlendirme

3+1 liyim yeni atandım .il içerisinde başka bi kuruma görevlendirildim. Burada Kalıcı olarak kalabilirmiyim.

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