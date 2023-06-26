Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Haziran 2023 10:09
Tarım Bakanlığı Geçici Tayin Sonucu

Arkadaşlar geçici olarak açıklandı sonuçlar.Kesin sonuçlar 17 temmuzda dediler acaba durum değişir mi ben ilk defa geçici sonuç duyuyorum

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