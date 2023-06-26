Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 10:31
Memurlara kira yardımı 5 bin TL

Lojmanda kalmayan, BÜYÜKŞEHİR de çalışan tüm memurlara kira yardımı 5 bin TL...


kral122
Şube Müdürü
26 Haziran 2023 10:32

Balon


Babayage
26 Haziran 2023 10:46
Kaynak ?

slm08
Daire Başkanı
26 Haziran 2023 10:53

Uçan Balon


Devir Kötü
Şef
26 Haziran 2023 10:54

İpucu vereyim, iki lobdan oluşur...

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