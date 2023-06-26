KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Haziran 2023 10:55
Askerdeyken İKM,Katiplik kazandığında

Merhaba arkadaşlar.Askerdeyken İnfaz koruma memuru veya katiplik kazanadığında ne gibi süreç izlenmesi gerekir.Haziran ayı içinde mülakat bitti.Temmuz ayı içinde de askere gitmeyi düşünüyorum.Muhtemelen Eylüle doğru açıklanır.Kazanırsam hakkım yanar mı?Ne gibi süreç işlenmesi mantıklı olur?

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