Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 11:59
15 Temmuz'a Yetişmeyecek

15 Temmuz'da yalnızca %6+enflasyon farkı yatacak. 5 Temmuz'da enflasyon açıklanacak, en iyi ihtimalle 6 Temmuz'da kanun teklifi verilse komisyon ve genel kuruldan geçmesi 12-14 Temmuz'u bulacaktır. Ay sonunda 14 günlük fark ile birlikte alacağız ilave zamları. Tahmini 12-14 bin lira yatacaktır ay sonunda.


hasan3401hasan
26 Haziran 2023 12:08
Bende şunu anlamadım niye 5 Temmuz 3 Temmuz pazartesi ve resmi tatil değil bunca yıllır her ayın 3 ünde açıklandı da değişen ne oldu 5 Temmuz oldu bilen var mı bunu

hugo.almeida
Müsteşar
26 Haziran 2023 12:11

İşçi kardeşlerimiz 4 ay sonra aldı maaş farkını. Sabır.


Yamyamav
Memur
26 Haziran 2023 12:33

İşçi kardeşinin maaşı eğer öğretmensen senin iki katin. Zam gelse bile okulundaki caycidan az alacaksın. Allah akıl fikir versin. Senin yaptığın koca siniftaki öğretmenlikle çay demlemek aynı şey mi?

hugo.almeida, 1 saat önce

İşçi kardeşlerimiz 4 ay sonra aldı maaş farkını. Sabır.


Bellinay
Memur
26 Haziran 2023 13:06
Her sene 15 temmuza yetişmez bu iş sonra maaş farkı olarak öderler
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