15 Temmuz'a Yetişmeyecek

Bende şunu anlamadım niye 5 Temmuz 3 Temmuz pazartesi ve resmi tatil değil bunca yıllır her ayın 3 ünde açıklandı da değişen ne oldu 5 Temmuz oldu bilen var mı bunu

Bende şunu anlamadım niye 5 Temmuz 3 Temmuz pazartesi ve resmi tatil değil bunca yıllır her ayın 3 ünde açıklandı da değişen ne oldu 5 Temmuz oldu bilen var mı bunu