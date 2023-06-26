Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 12:02
An itibariyle asgari ücret 436 usd
Bilerek asgari ücreti acele acele açıkladılar, şimdi asgari ücretli elleribe geçmeden tereyağı gibi erimesini seyrediyor.Yönetemiyorlar ülkeyi ama seçimde millete sanal olarak herşeyi iyi yutturdular.

hugo.almeida
Müsteşar
26 Haziran 2023 12:10

Şükür.


Yamyamav
Memur
26 Haziran 2023 12:31

Şükredin


1Muallimbey
Aday Memur
26 Haziran 2023 12:45
Çok şükür
hugo.almeida, 1 saat önce

Şükür.


yldzhmt
Şef
26 Haziran 2023 12:52

Asgari ucretten banane


Feriduni
Şube Müdürü
26 Haziran 2023 13:09
Bana ne ya dolarla mı maaş alıyoruz?
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