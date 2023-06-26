Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 12:05
Konya lojman durumu
Konya merkezde lojman durumları nedir ? Yeni ataması yapıla personele öncelik veriliyor mu? Bilen varsa bilgilerini paylaşabilir mi ?

masterrrrr
Aday Memur
26 Haziran 2023 12:28

Lojman cokta basvuru cok yogun, su anda bos yer yok.


erdu978
Aday Memur
26 Haziran 2023 12:30
Bu sene ataması olanlara öncelik verilmiyor mu ? Şuan kal puanda olanlara veriyorlar. ?
masterrrrr, 1 saat önce

Lojman cokta basvuru cok yogun, su anda bos yer yok.

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