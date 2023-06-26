Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 12:12
Dolar 26 lira ve en düşük memur 22 bin kabul edilemez.
En düşük memur maaşının 35 bin olması bir lütuf değil insani minimum yaşam şartları için bir zorunluluktur!!!

feridunemeksiz
Şef
26 Haziran 2023 12:46
Temmuz 15 1000 dolar = 22.000 TL olacak

Aslantugg
Aday Memur
26 Haziran 2023 12:58
Dolar euro durmuyor hedef belirledi 30.bizim maaş kuşun başı oldu

yellow2578
Aday Memur
26 Haziran 2023 13:09
Dolar kuru umurlarında olmaz olsaydı asgari ücrette pazarlık olurdu boş hikaye verdim bitti diyecekler ne yapacaksın 5 yıl cepte

eem94
Şef
26 Haziran 2023 13:13

Yoo 22 bin verecekler paşa paşa kabul edeceksiniz bu yetkiyi milletimiz verdi onlara. Acımıyorum valla her şey müstehak.

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