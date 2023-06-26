Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 12:21
Öğretmenlere Kara Haber ! Bursa'da simit fiyatı 10 TL'ye yükseldi.

Öğretmenlerin en önemli iş yeri yiyeceği simit sonunda 10 lira oldu.

Eskinin fakir yiyeceği simiti de bu hale getirenlere helal (!) olsun !

Ah ne güzel yediğimiz simit değerlendi diyecek dili aşınmış yalama troller elbette çıkacaktır.

Bu arada evde ucuza simit yapma tarifi varsa paylaşın da meslektaşlarımıza faydası olsun.


Velocıraptor
Genel Müdür
26 Haziran 2023 12:26

Bu arada haberi yazalım da uyduruyor olmayalım.

copy paste:

FIRINCILAR: GİDERLER ARTTI

Pınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

?Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7,50 TL?ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti içerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık.

Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir?

Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

01.07.2023 Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7,50 TL?den satılan 100 gram simit 10 TL?den satılacaktır.?

BİR SORU: BİZİM ZARARLARIMIZ NİYE SADECE 6 AYDA BİR GİDERİLİYOR SAYIN AKILLILAR ? NİYE BEN 4 AY CEBİMDEN YİYORUM. NOLDU EŞEL MOBİL DİYE BİR ŞEY GEVELEDİNİZ YEMEDİ M İ GÜCÜNÜZ HAYATA GEÇİRMEYE ?


Yamyamav
Memur
26 Haziran 2023 12:37

Evde yapsan daha pahalıya gelir hocam emin ol. Çünkü en kalitesiz malzemelerden yapiyorlar


Feriduni
Şube Müdürü
26 Haziran 2023 13:06
Bence çok ucuz. Oyuna gelmeyelim. Bunlar dış güçlerin oyunu. Danimarka lobisi iş başında. Kudüs kırmızı çizgimiz. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim.
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