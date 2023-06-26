Öğretmenlere Kara Haber ! Bursa'da simit fiyatı 10 TL'ye yükseldi.

Bu arada haberi yazalım da uyduruyor olmayalım.

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FIRINCILAR: GİDERLER ARTTI

Pınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

?Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7,50 TL?ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti içerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık.

Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir?

Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

01.07.2023 Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7,50 TL?den satılan 100 gram simit 10 TL?den satılacaktır.?

BİR SORU: BİZİM ZARARLARIMIZ NİYE SADECE 6 AYDA BİR GİDERİLİYOR SAYIN AKILLILAR ? NİYE BEN 4 AY CEBİMDEN YİYORUM. NOLDU EŞEL MOBİL DİYE BİR ŞEY GEVELEDİNİZ YEMEDİ M İ GÜCÜNÜZ HAYATA GEÇİRMEYE ?