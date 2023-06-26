Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2023 12:38
İdari izinde çalışmak

İdari izin var ama adliyede her kalemden bir kişi geliyor ..fakat ne özel güvenlik görevlisi nede tamizlikçiler buna dahil değil..işin garibi bayram ikramiyesi alan onlar gelen biz..

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