Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


26 Haziran 2023 13:22
Diploma tercihe yetişmiyorsa ?

Merhaba. Bütün derslerimi verdim mezun sayılırım ama sisteme tercih dönemi bitene kadar girilmemis olursa tercih veremiyorum. Geçici mezuniyet belgesi alırsam tercih verebilir miyim ?

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