Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 13:25
MEB GYS için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Başvuru işlemleri modülüne girip üst taraftan "Rapor al" tuşuna basarak çıkarabilirsiniz.

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