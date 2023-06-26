KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Haziran 2023 13:25
Mezunum ama diploma sisteme düşmedi.

Bütün derslerimi verdim ama mezuniyet sisteme düşmedi. Geçici mezuniyet belgesi alırsam tercih verebilir miyim ?


makinecibartın
Aday Memur
26 Haziran 2023 13:27
Veremezsin. Ösym zaten yökten çekiyor mezuniyetini yöke düşmesi lazım. Tercihin son gününe kadar düşse yeter sisteme yani 13 temmuzda bile düşse yaparsın
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