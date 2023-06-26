Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2023 14:09
ilçe sağlık müdürlüğü mü devlet hastanesi mi?
Arkadaslar eş durumu tayini verdi. 2 çocuğum var bi tanesi 9 aylık çalışma olarak hangisi sizce daha iyi olur sizce bi de maaş farkı olurmu

Nagihan yılmaz
Şef
26 Haziran 2023 14:42
Sadece teşvik değişir.Çocuğunuz 9 aylıksa branşınız ne bilmiyorum ama nöbetliyse nöbet zorlayacaksa gündüz mesaili seçin.
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