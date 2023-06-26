Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2023 14:19
Çanakkale biga devlet hastanesi

Arkadaşlar ben iller arası alımda Çanakkale biga devlet hastanesini yazdım 11.044 puanım var 15 kişi alıyor. Yazan arkadaşlar var mı? Kaç puanla yazdınız? Bir de hastane şartları nasıl acaba ben kimseden bilgi alamadım da.

Çok Yazılan Konular

Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık daire Ses kaydıMaaş zammıAğır engelli tayiniAlt Bölge Sonuçlanan var mı ??Para puan promosyon bilgisi olan3+1 görevlendirmeMemurlar Net, lütfen haber yapKızıltepe devlet hastanesi Görevlendirme ile ilgili

Sözlük

Cumartesi gecesi 1 ivan dragon 2 efendi köle ilişkisi 2 en son ne zaman mutlu oldun 1 potifar 2 moral 1 sahan 1 diş çürümesi 1 güne bir tespit bırak 1 taşınmak 1

Son Haberler

Türkiye'nin silahlı dron ailesi geliyorIsparta'daki yangında evini kaybeden üç çocuk annesi yeni evine kavuşacakAladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybettiMemurlara Bayrama özel tatil fırsatları!..Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir