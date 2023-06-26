Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 14:20
Banka Borcu

Beyler x bankasına kredili ödeyemedim ve 2 ay önce banka ile protokol yapıp 24 aya taksitlendirdim.2 ay gününden önce ödedim ancak bu durumum iyi olmadığı için odeyemiyorim..bu ay taksitli ödeyemedim için protokol bozulur mu yoksa 1 aylık gecikmeden bir sıkıntı olmaz mı ?


27.dönempomem
Memur
26 Haziran 2023 14:28

Benim de aynı şekilde borcum vardı ödeyemiyorum ödemiyorum bir tek canım kaldı varsın onu da alsınlar.


Memurhaps
Şef
26 Haziran 2023 14:46
Protokol bozulur ödediğin faize gider. Icrada Maalesef çok yüksek belirleniyor ödemeler sizde güçlük çekebilirsin.

Hasan343401
Aday Memur
26 Haziran 2023 14:52

Protokol de gecikmenin 30 gün ibarese geçiyor yani gecikmeden 30 güne kadar süre tanınmış diye anlad


Hasan343401
Aday Memur
26 Haziran 2023 14:55

Yapılandırma olsa dahil 3 ay ödemeyince icraya düşüyor... protokol 1 ay geçse nasıl bozulacak?

Memurhaps, 52 dk. önce
Protokol bozulur ödediğin faize gider. Icrada Maalesef çok yüksek belirleniyor ödemeler sizde güçlük çekebilirsin.

Memurhaps
Şef
26 Haziran 2023 15:07
Tamam 1 ay ödemedim mi? Arayıp görüşüp bankadan bilgi alırsın ne olacak diye
Hasan343401, 43 dk. önce

Yapılandırma olsa dahil 3 ay ödemeyince icraya düşüyor... protokol 1 ay geçse nasıl bozulacak?

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