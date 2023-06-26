Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Haziran 2023 14:24
Afad tahliye ücretini ödemedi!

21 mayısta deprem nedeniyle çocukların okulu için gittiğimiz Ankara?dan Malatya?ya iki kişi otobüsle geldik.Afad tahliye işlemimizi onayladı ama hala yol ücretimizi yatırmadı.Otobüs bilet numaramıza kadar kayıtlı neden böyle oldu yatırılmayacak mı yoksa? Zaten deprem yüzünden Ankara?da hiçbiryere yerleştirilmedik akraba yanında kaldık 80 metrekare evde.Masrafımız boyumuzu aştı.

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