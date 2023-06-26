Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2023 14:26
Balıkesir Atatürk şehir hastanesi
Balıkesir şehir hastanesini yazan hemşire arkadaşlar var mı acaba ? Kaç puanla yazdınız ? 25 kişi alıyor ama puan kaça kadar düşer acaba ?

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