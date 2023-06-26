Balıkesir Atatürk şehir hastanesi

Balıkesir şehir hastanesini yazan hemşire arkadaşlar var mı acaba ? Kaç puanla yazdınız ? 25 kişi alıyor ama puan kaça kadar düşer acaba ?

Balıkesir şehir hastanesini yazan hemşire arkadaşlar var mı acaba ? Kaç puanla yazdınız ? 25 kişi alıyor ama puan kaça kadar düşer acaba ?