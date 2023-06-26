T.C. Hükümeti, Memurunun Refahını Önemsemiyor Hatta Hiçe sayıyor.

Hemşire olarak, ne sağlık bakanı arkamızda ne bakanlık ne de hükümet. Doktora verilen teşvikler Hemşirelerin iş yükünü artırdı belimizi büktü. Çevremizde gevşek gevşek hareket eden personeller hizmetliler bile bizden fazla maaş alıyor. Maaşı 20000i gören personeller var. En düşük memur maaşı ise 22.000 deniyor. /// Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde hiç bir memur böyle ezilmemişti. Memur demek Bu Devlete Çalışan Ana Kademe demek. Ana kademeyi ezdiriyorlar. Verim düşüyor. Devletin kolları işlemiyor. //// Memurluğun kıymeti şu saatten sonra kalmamıştır. // Bu devlete Çalışan, Bu devletin İşlemesi için yorulan bu Memurlar, Kendi Arabasını Alamıyor. Kendi evini alamıyor. Bu Memurlar Artık Faiz belasına Krediye bulaşmak istemiyor. Memurlar Birikim Yaparak Evini arabasını almak istiyor. Memur evlenemiyor. Düğün salonunun ücretini karşılayacak kadar bir bieikim yapamıyor İstanbul'da çalışan bir hemşire. ///// Bu saatten sonra kimse memur olmaya çalışmasın. Aklı olan bu Devlete değil, Kendi işine çalışır. // Ticarete girin alın satın. Ama hedefiniz asla memurluk olmasın. Hiç bir memur Bunca zaman böyle ezilmedi. //// İstanbula Yeni Atanan bir Memur, 10.000-15.000 lira bandında kira vermek zorunda. Ey Hükümet Yetkilileri ! Sen Maaşı 25.000 yapsan ne olur ? +++ Yeni atanan bayan memur, yaşanabilir güvenli bir evde oturması için 15.000 kira vermesi gerekiyor İstanbul'da ve Ankara'da... Geri kalan 10.000'e faturalar ulaşım masrafları, iletişim masrafları, yiyecek içecek,giyecek masrafları, market masrafları daha neler neler. /// Bu memur kıt kıtına geçiniyor. Neyi biriktirip çeyiz alacak ? Neyi biriktirip kırılan telefonunu yenileyecek? Neyi biriktirip altına bir motorsiklet yada araba alacak ? Elde ne kalıyorda ne alacak ? ///////// Bunlar sadece ekonomik sebeplerdi. Yanı sıra bakanlığın çalışan ayrımcılığı var. //// Açıksası doktorlar hakediyor tamam. Ama teşvik almak için girdikleri çabalar tamamen diğer sağlık personellerinin özellikle hemşirelerin iş yükünü 3 katına çıkarmış durumda. Hemşireler teşvik mi alıyor? Maaşı mı arttı ? Yok ! Sağlık Bakan Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı; Doktor dışında kimseye değer vermiyor. Hakkını vermiyor. Görev tanımlarını düzenlemiyor. Doktorun işinin %40'ını alanın işlerinin sürdürülmesi amacıyla Hemşireler yapıyor. Yapmasamişler yürümüyor ve doktorun suçunun sebebi hemşireye patlıyor. ////// Yoğun bakımlarda sekreter yok. Hala ilaç-malzeme düşme işlemlerini hemşireler yapıyor iş yükü artıyor. Herşeye hemşire koşturuyor. Hasta bakıcılar-Yaşlı bakımcılar bir hemşreden daha düşük statüde çalışadır. Tel işi bakımdır. Ama hemşire bakımada girer, tedavide yapar takipte yapar, doktor işi de yapar ve bunlardan biri bile biraz aksarsa tüm sorumluluk hemşireye kalır. Hasta bakımcılar günde üç kere bakıma girer hemşireyle. Ama ve lakin oda hemşireyle aynı maaşı alır. Hemşireden düşük statüdeki çalışan kişiler ile hemşire nasıl aynı maaşı alabilir ? Ki önlisans okuyan bu kişiler lise çıkışlı hemşireden daha fazla maaş alır. Bu hak mı ? Adamlar günde 3 saat bakıma girip hemşireyle aynı maaşı alıyor. Hemşire 24 saat hasta takip ediyor sorumluluk alıyor. Takip tedavi ve bakım yapıyor. 24 saatlik nöbette 3-4 saat bile çalışmayan adam nasıl hemşire ile aynı maaşı alır ? //////Arkadaşlar ve Okuyan bir yetkili varsa sözüm size; özet geçersek iş ve çalışma barışı tamamen bozulmuş durumda. Herkesi birbirine düşman ettiniz. //// Saçmalıklarsan bir diğeride şu: Üniversite okuyan hemşire ile Lise çıkışlı hemşire arasındaki maaş farkı (maaş+sabit+döner+teşvik ile beraber) tam tamına 7000 dir. /// ey Sağlık Bakanlığı Sen Ne İşe yararsın ? Siz aynı ortamda aynı işi yapan aynı şekilde yorulan insanları bile birbirine düşman ettiniz. //// Memurlarda artık:: refah kalmadı//huzur kalmadı///gelecek planlaması kalmadı///memur çocuk yapmaya bile korkar oldu.////memur 2023 çağında lüks sayılmayan araba bile alamaz oldu////memurlar arasında artık iş ve çalışma barışı bozuldu.////memurlar, memur olmayanların karşısında ezildi.////memurlar büyük şehirlerde sürgün görevi yapıyor ama şark görevi gibi bile sayılmıyor.////memurlar büyük şehirlerde geçim sıkıntısı içinde ve bedenen yorgunluk için yaşıyor/////hemşire-doktoe-hizmetli-klinikdestek gibi çalışanlar sürekli portable cihazların röntgen ışınlarına maruz kalıyor ama yıpranma payı alamıyor.////memurlar hükümetten dalga geçer gibi bir çocuk yardımı alıyor ama bu para bez parasına bile asla yetmiyor////memurlar artık memur olmak istemiyor.////// ++++++BUNU SİZ YAPTINIZ ! ++++++MEMUR MUTLU DEĞİL ++++++MEMUR ARTIK İLLALLAH EDİYOR ++++++SESİMİZİ KİMSE DUYMUYOR ++++++MEMUR HAKKINI HELAL ETMİYOR ++++++++++++ ŞU SÖZÜMDE OKUYAN VATANDAŞADIR; -BU HÜKÜMETTEN BİR ŞEYLER İÇİN BEKLENTİNIZ OLMASIN. ÇÜNKÜ BU HÜKÜMET KENDİ ÇALIŞANINA YANİ KENDI MEMURUNA HAKKINI VERMİYOR. BÖYLE BİR ORTAMDA DEVLET ÇALIŞANLARINDA VERİM BEKLENEMEZ. VERİMİN OLMADIĞI BİR YÜRÜTMEDENDE BİR BEKLENTİNİZ HERŞEY GÜZEL OLACAK GİBİ BEKLENTİNİZ OLMASIN. ////// ŞU SAATTEN SONRA ÖZELLİKLE SAĞLIK BAKANLIĞI KURBAN BİLE KESMEYE GÜCÜ YETMEYEN MEMURUNDAN VERİM MERİM BEKLEMESİN.///// hadi selametle.

Hemşire olarak, ne sağlık bakanı arkamızda ne bakanlık ne de hükümet. Doktora verilen teşvikler Hemşirelerin iş yükünü artırdı belimizi büktü. Çevremizde gevşek gevşek hareket eden personeller hizmetliler bile bizden fazla maaş alıyor. Maaşı 20000i gören personeller var. En düşük memur maaşı ise 22.000 deniyor. /// Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde hiç bir memur böyle ezilmemişti. Memur demek Bu Devlete Çalışan Ana Kademe demek. Ana kademeyi ezdiriyorlar. Verim düşüyor. Devletin kolları işlemiyor. //// Memurluğun kıymeti şu saatten sonra kalmamıştır. // Bu devlete Çalışan, Bu devletin İşlemesi için yorulan bu Memurlar, Kendi Arabasını Alamıyor. Kendi evini alamıyor. Bu Memurlar Artık Faiz belasına Krediye bulaşmak istemiyor. Memurlar Birikim Yaparak Evini arabasını almak istiyor. Memur evlenemiyor. Düğün salonunun ücretini karşılayacak kadar bir bieikim yapamıyor İstanbul'da çalışan bir hemşire. ///// Bu saatten sonra kimse memur olmaya çalışmasın. Aklı olan bu Devlete değil, Kendi işine çalışır. // Ticarete girin alın satın. Ama hedefiniz asla memurluk olmasın. Hiç bir memur Bunca zaman böyle ezilmedi. //// İstanbula Yeni Atanan bir Memur, 10.000-15.000 lira bandında kira vermek zorunda. Ey Hükümet Yetkilileri ! Sen Maaşı 25.000 yapsan ne olur ? +++ Yeni atanan bayan memur, yaşanabilir güvenli bir evde oturması için 15.000 kira vermesi gerekiyor İstanbul'da ve Ankara'da... Geri kalan 10.000'e faturalar ulaşım masrafları, iletişim masrafları, yiyecek içecek,giyecek masrafları, market masrafları daha neler neler. /// Bu memur kıt kıtına geçiniyor. Neyi biriktirip çeyiz alacak ? Neyi biriktirip kırılan telefonunu yenileyecek? Neyi biriktirip altına bir motorsiklet yada araba alacak ? Elde ne kalıyorda ne alacak ? ///////// Bunlar sadece ekonomik sebeplerdi. Yanı sıra bakanlığın çalışan ayrımcılığı var. //// Açıksası doktorlar hakediyor tamam. Ama teşvik almak için girdikleri çabalar tamamen diğer sağlık personellerinin özellikle hemşirelerin iş yükünü 3 katına çıkarmış durumda. Hemşireler teşvik mi alıyor? Maaşı mı arttı ? Yok ! Sağlık Bakan Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı; Doktor dışında kimseye değer vermiyor. Hakkını vermiyor. Görev tanımlarını düzenlemiyor. Doktorun işinin %40'ını alanın işlerinin sürdürülmesi amacıyla Hemşireler yapıyor. Yapmasamişler yürümüyor ve doktorun suçunun sebebi hemşireye patlıyor. ////// Yoğun bakımlarda sekreter yok. Hala ilaç-malzeme düşme işlemlerini hemşireler yapıyor iş yükü artıyor. Herşeye hemşire koşturuyor. Hasta bakıcılar-Yaşlı bakımcılar bir hemşreden daha düşük statüde çalışadır. Tel işi bakımdır. Ama hemşire bakımada girer, tedavide yapar takipte yapar, doktor işi de yapar ve bunlardan biri bile biraz aksarsa tüm sorumluluk hemşireye kalır. Hasta bakımcılar günde üç kere bakıma girer hemşireyle. Ama ve lakin oda hemşireyle aynı maaşı alır. Hemşireden düşük statüdeki çalışan kişiler ile hemşire nasıl aynı maaşı alabilir ? Ki önlisans okuyan bu kişiler lise çıkışlı hemşireden daha fazla maaş alır. Bu hak mı ? Adamlar günde 3 saat bakıma girip hemşireyle aynı maaşı alıyor. Hemşire 24 saat hasta takip ediyor sorumluluk alıyor. Takip tedavi ve bakım yapıyor. 24 saatlik nöbette 3-4 saat bile çalışmayan adam nasıl hemşire ile aynı maaşı alır ? //////Arkadaşlar ve Okuyan bir yetkili varsa sözüm size; özet geçersek iş ve çalışma barışı tamamen bozulmuş durumda. Herkesi birbirine düşman ettiniz. //// Saçmalıklarsan bir diğeride şu: Üniversite okuyan hemşire ile Lise çıkışlı hemşire arasındaki maaş farkı (maaş+sabit+döner+teşvik ile beraber) tam tamına 7000 dir. /// ey Sağlık Bakanlığı Sen Ne İşe yararsın ? Siz aynı ortamda aynı işi yapan aynı şekilde yorulan insanları bile birbirine düşman ettiniz. //// Memurlarda artık:: refah kalmadı//huzur kalmadı///gelecek planlaması kalmadı///memur çocuk yapmaya bile korkar oldu.////memur 2023 çağında lüks sayılmayan araba bile alamaz oldu////memurlar arasında artık iş ve çalışma barışı bozuldu.////memurlar, memur olmayanların karşısında ezildi.////memurlar büyük şehirlerde sürgün görevi yapıyor ama şark görevi gibi bile sayılmıyor.////memurlar büyük şehirlerde geçim sıkıntısı içinde ve bedenen yorgunluk için yaşıyor/////hemşire-doktoe-hizmetli-klinikdestek gibi çalışanlar sürekli portable cihazların röntgen ışınlarına maruz kalıyor ama yıpranma payı alamıyor.////memurlar hükümetten dalga geçer gibi bir çocuk yardımı alıyor ama bu para bez parasına bile asla yetmiyor////memurlar artık memur olmak istemiyor.////// ++++++BUNU SİZ YAPTINIZ ! ++++++MEMUR MUTLU DEĞİL ++++++MEMUR ARTIK İLLALLAH EDİYOR ++++++SESİMİZİ KİMSE DUYMUYOR ++++++MEMUR HAKKINI HELAL ETMİYOR ++++++++++++ ŞU SÖZÜMDE OKUYAN VATANDAŞADIR; -BU HÜKÜMETTEN BİR ŞEYLER İÇİN BEKLENTİNIZ OLMASIN. ÇÜNKÜ BU HÜKÜMET KENDİ ÇALIŞANINA YANİ KENDI MEMURUNA HAKKINI VERMİYOR. BÖYLE BİR ORTAMDA DEVLET ÇALIŞANLARINDA VERİM BEKLENEMEZ. VERİMİN OLMADIĞI BİR YÜRÜTMEDENDE BİR BEKLENTİNİZ HERŞEY GÜZEL OLACAK GİBİ BEKLENTİNİZ OLMASIN. ////// ŞU SAATTEN SONRA ÖZELLİKLE SAĞLIK BAKANLIĞI KURBAN BİLE KESMEYE GÜCÜ YETMEYEN MEMURUNDAN VERİM MERİM BEKLEMESİN.///// hadi selametle.