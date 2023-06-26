Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2023 14:52
Harcırah

Arkadaşlar ben ve eşim ikimiz de sağlıkçı. Şimdi yeni bir şehire atanacağız. Harcırah her ikimiz için ayrı ayrı mı ödenecek yoksa bir tane mi ödenecek. Bir de harcırah alabilmemiz için herhangi bir yere başvurmamız gerekiyor mu? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık daire Ses kaydıMaaş zammıAğır engelli tayiniAlt Bölge Sonuçlanan var mı ??Para puan promosyon bilgisi olan3+1 görevlendirmeMemurlar Net, lütfen haber yapKızıltepe devlet hastanesi Görevlendirme ile ilgili

Sözlük

güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 2 dirsek çürütmek 3 anlatım bozukluğu 1 Güne arabesk bir şarkı bırak 2 hopa engereği 1 efendi köle ilişkisi 2 mündemiç 2 taşınmak 1 allah için sus 1 darbeli matkap 1

Son Haberler

Türkiye'nin silahlı dron ailesi geliyorIsparta'daki yangında evini kaybeden üç çocuk annesi yeni evine kavuşacakAladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybettiMemurlara Bayrama özel tatil fırsatları!..Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir