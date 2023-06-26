Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 15:29
Temmuz zammının, %25+7250 tl seyyanen zam

Milli eğitim sayfasında memur zammının%25 zam yapılacağı ve buna 7250 tl seyyanen zam olacağı şeklinde bilgi var


CemalettinY
Aday Memur
26 Haziran 2023 15:30

https://www.ogretmenx.com/memur-zam-hesaplamasinda-her-sey-sil-bastan-yeni-kulis-bilgisine-gore-meslek-meslek-temmuz-ma


Emre3466
Aday Memur
26 Haziran 2023 15:33
Yalan haber dolu böyle haber var bu sitenin bile doğru olmayan dolu haberi var
Toplam 2 mesaj

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