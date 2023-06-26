Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 15:29
Bursa'dan Van'a tayini çıkanlar

Bursa'dan Van'a gidecek arkadaşlar varsa ortak bir nakliye firmasından fiyat alabiliriz.

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