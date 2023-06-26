Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2023 15:56
MEMURA ARTIK KIZ VERMİYORLAR.

Selam. Arkadaşlar geçen bir muhabbet ortamına girdim. En eskiden yani çok eskiden mesleğin ne derlerdi. Branşına göre muamele yaparlardı, çünkü memur da olsa bir ağırlığı vardı ve gelir seviyesi ortanın üstündeydi. Sonrasında ne kadar kazanıyorsun demeye başladılar, bu tarihten sonra memur iyiceme ayaklar altına alındı. Çünkü serbest meslek erbabı veya sermaye sahibi istediği zaman zammı ekliyor, istediği kazancı sağlıyor ve memura yukarıdan bakıyordu. Sonra asgari geçin sıkıntısı yaygınlaştı ve sanki asgari ücrete yapılan zam bir lütufmuş gibi lanse edildi, o da yetmiyormuş gibi memur maaşı asgari ücret altında kaldı. Bu kez kız verirken kimse ne branşına ne de başka bir şeye bakar oldu. Memursan fark etmez. Kapı dışarı. Artık kızım ne avukatlar, ne doktorlar, ne hakimler değil, kızımı şu kadar kazancı olan, parası olan, kendi işinin patronu istedi de diye başlayıp bizleri aşağılayan cümleler kurulmaya başladı. Memur devletin itibarıdır. Memur sürünüyorsa varın devletin durumunu siz düşünün. 1998 yılında babam emekli olduğunda 2 daire alabiliyordu. Şimdi ise 2+1 dairenin 1/3'ünü alabiliyor. Geçen sene çocuğuma 100.-TL ye aldığım ayakkabı bu sene 500.-TL olmuş, hesap ediyorum aradaki fark bana neden yansımadı. Arkadaşlar sanık Adalet Bakanlığı gibi bir kuruma memur olarak girmeyin. İşçi olarak girebilirsiniz sıkıntı yok. Çünkü tüm yan ödemeleri kestiler, zam yapacağız dediler Hakim ve Savcılar haricinde kimseye zam yapmadılar. Söz verdikleri halde o da en az üç kez. Bu sözler bakan ve cumhurbaşkanı sözleri. Ağırlığı olması gereken sözler. Yalnız bugüne kadar bir şey görmedik. Sözlerimde bir gram yalan var ise dava etsinler. Artık memurun toplumda bir karşılığı kalmadı. Geçen gün bir dost ortamında Adana Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan bir kişi anlattı. Haftanın belli günleri işe gidiyorlarmış. Yani hafta sonu haricinde istirahatleri varmış. Ayrıca en az 13.000.-TL net, ayrıca yan ödemeler ile memur maaşından yüksek alıyorlarmış. Allah c.c. bin bereket versin. Ancak bana Devlette en az maaşı sizler alıyormuşsunuz deyince incindim. İlgililere duyurulur. Saygı ve sevgilerimi sunarım. İyi bayramlar. Kutlaya bilirseniz.


ggizemyildirim.9898
Aday Memur
26 Haziran 2023 16:36

Artık tüm mesleklerin için boşaltıldı ne yazık ki gelinen durum içler acısı, memurlar sıkıntı da sadece memurda değil tüm üniversite mezunu meslek sahibi insanlar horlanıyor. Resmen okumayan daha fazla kazanır oldu ülkede. Branş meslek ne olursa olsun değeri yok artık. Okumulşsun okumamışsın ne farkeder. Cahhilik prim yapuoyr


Devir Kötü
Şef
26 Haziran 2023 17:02

Memur kimsenin umurunda değil, aha bu yorum yaptığı platform bile memura bütçenin karadeliği gözüyle bakıyor.

Aklı olan memur olmaz. Bunlar iyi günlerimiz, selametle


sabriabi99
Aday Memur
26 Haziran 2023 17:16
Kimsenin artık beklentisi olmasın eskisi gibi olmayacak hiçbirşey arkadaşım memurluktan istifa etti mahalleye bakkal açtı 30 bin kalıyor diyor ya onun da izni yok diyenler olacaktır arkadaşım senin iznin var da bodruma mı gidiyorsun neyse hayırlı forumlar

feridunemeksiz
Şef
26 Haziran 2023 17:18
Kız neden istiyorsunuz ki biraz ağır başlı olun bu zamanda evlenenin aklına şaşayım tamamiyle karşı tarafın egosunu tatmin edeceksiniz diye girmediğiniz şekil şemalar kalmıyor hadi diyelim birini buldunuz ev sahibi değilseniz yandınız kiraya çıkmak yürek ister
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