MEMURA ARTIK KIZ VERMİYORLAR.

Selam. Arkadaşlar geçen bir muhabbet ortamına girdim. En eskiden yani çok eskiden mesleğin ne derlerdi. Branşına göre muamele yaparlardı, çünkü memur da olsa bir ağırlığı vardı ve gelir seviyesi ortanın üstündeydi. Sonrasında ne kadar kazanıyorsun demeye başladılar, bu tarihten sonra memur iyiceme ayaklar altına alındı. Çünkü serbest meslek erbabı veya sermaye sahibi istediği zaman zammı ekliyor, istediği kazancı sağlıyor ve memura yukarıdan bakıyordu. Sonra asgari geçin sıkıntısı yaygınlaştı ve sanki asgari ücrete yapılan zam bir lütufmuş gibi lanse edildi, o da yetmiyormuş gibi memur maaşı asgari ücret altında kaldı. Bu kez kız verirken kimse ne branşına ne de başka bir şeye bakar oldu. Memursan fark etmez. Kapı dışarı. Artık kızım ne avukatlar, ne doktorlar, ne hakimler değil, kızımı şu kadar kazancı olan, parası olan, kendi işinin patronu istedi de diye başlayıp bizleri aşağılayan cümleler kurulmaya başladı. Memur devletin itibarıdır. Memur sürünüyorsa varın devletin durumunu siz düşünün. 1998 yılında babam emekli olduğunda 2 daire alabiliyordu. Şimdi ise 2+1 dairenin 1/3'ünü alabiliyor. Geçen sene çocuğuma 100.-TL ye aldığım ayakkabı bu sene 500.-TL olmuş, hesap ediyorum aradaki fark bana neden yansımadı. Arkadaşlar sanık Adalet Bakanlığı gibi bir kuruma memur olarak girmeyin. İşçi olarak girebilirsiniz sıkıntı yok. Çünkü tüm yan ödemeleri kestiler, zam yapacağız dediler Hakim ve Savcılar haricinde kimseye zam yapmadılar. Söz verdikleri halde o da en az üç kez. Bu sözler bakan ve cumhurbaşkanı sözleri. Ağırlığı olması gereken sözler. Yalnız bugüne kadar bir şey görmedik. Sözlerimde bir gram yalan var ise dava etsinler. Artık memurun toplumda bir karşılığı kalmadı. Geçen gün bir dost ortamında Adana Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan bir kişi anlattı. Haftanın belli günleri işe gidiyorlarmış. Yani hafta sonu haricinde istirahatleri varmış. Ayrıca en az 13.000.-TL net, ayrıca yan ödemeler ile memur maaşından yüksek alıyorlarmış. Allah c.c. bin bereket versin. Ancak bana Devlette en az maaşı sizler alıyormuşsunuz deyince incindim. İlgililere duyurulur. Saygı ve sevgilerimi sunarım. İyi bayramlar. Kutlaya bilirseniz.