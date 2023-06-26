Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 16:03
Bu aralar yapılan zamları görüyorum. En düşük memur maaşı an itibarıyle 35.ooo TL olmalıdır.

Bu aralar yapılan zamları görüyorum. En düşük memur maaşı an itibarıyle 35.ooo TL olmalıdır.

Aksi takdirde memurun alım gücü daha da azalacak gibi görünüyor.


cetek
26 Haziran 2023 16:05

Asgari ücret zammı herşeyin fiyatını fırlattı. Ekonominin düzelmesi için kemer sıkılması lazım ama oy kaybı korkusuyla kimse yanaşmıyor. D


ggizemyildirim.9898
Aday Memur
26 Haziran 2023 16:36

Ancak kurtarır dolar olmuş 26 30'a dayanıcak yakında

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