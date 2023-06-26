Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 16:18
Bayram sabahı, sabah namazı ve bayram namazını Camilerimizde kılmanın fazileti.

"Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." (Müslim, Müsâfirîn 96)

Bayramın sabah namazı ise tüm senenin sabah namazlarından daha da hayırlıdır.

Bayram sabahı sadece bayram namazını değil sabah namazını da kılmaya Camilerimize gidelim inşaAllah.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
26 Haziran 2023 16:36
Bayram sabahı camiye gitmeyen erkek erkeğim diye gezmesin.

dostar
Memur
26 Haziran 2023 16:43

3600 verilip 3600 verilmeyen yunan memuru muamelesi gören imamdan 6k eksık alan memur olarak o ımamın arkasında secde etmem camıye sıyaset sokmustur ben bekarım hala evlenemedım evı gecındırecek ucret vermıyor asgarı ucrete esıtlıyorsun uzerımden testesteron bulutu cıkıyor camıye falan gelmmıyorum hele o ımamın arkasına hıc gelmıyorum!!! 3600 ver sonra konuş


feridunemeksiz
Şef
26 Haziran 2023 17:21
Hahahaha hayırlı namazlar hahahahaha
Toplam 3 mesaj

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