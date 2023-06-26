Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 16:18
Bayram sabahı, sabah namazı ve bayram namazını Camilerimizde kılmanın fazileti.

"Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." (Müslim, Müsâfirîn 96)

Bayramın sabah namazı ise tüm senenin sabah namazlarından daha da hayırlıdır.

Bayram sabahı sadece bayram namazını değil sabah namazını da kılmaya Camilerimize gidelim inşaAllah.


Memurhaps
Şef
26 Haziran 2023 16:24
İnşaallahu. Allah razı olsun

metal3
Aday Memur
26 Haziran 2023 16:32
Allah kabul etsin gardaş

masterrrrr
Aday Memur
26 Haziran 2023 16:36

Emnıyet forumu burası bırader, dıyanet bolumu degıl.


KamudaMemur
Daire Başkanı
26 Haziran 2023 16:40

Biladey dinimiz hayatımızın her kesinde mevcuttur. Mevcut olmalıdır. %90'ı müslüman olan bir ülkede islam karşıtı olmayalım lütfen. Her konuda paylaşılmalı dini bilgiler. Ben konuyu açan arkadaş iyiki açmış. Allah Razı olsun kendisinden.

masterrrrr, 1 saat önce

Emnıyet forumu burası bırader, dıyanet bolumu degıl.


Nrll
Aday Memur
26 Haziran 2023 16:45
evet camiye gittikten sonra, teskilatta astlarimiza ve birbirimize eziyet edelim iaasallah. mobing, keyfi surgun vs. sevaptir
Toplam 5 mesaj

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