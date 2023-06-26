Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 16:19
Bayram sabahı, sabah namazı ve bayram namazını Camilerimizde kılmanın fazileti.

"Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." (Müslim, Müsâfirîn 96)

Bayramın sabah namazı ise tüm senenin sabah namazlarından daha da hayırlıdır.

Bayram sabahı sadece bayram namazını değil sabah namazını da kılmaya Camilerimize gidelim inşaAllah.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
26 Haziran 2023 16:41
Sabah kalkması zor geliyor. Kalk, duş al giyin. Sabah namaza gitmek büyük iman göstergesi.
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