Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


26 Haziran 2023 16:21
Bayram sabahı, sabah namazı ve bayram namazını Camilerimizde kılmanın fazileti.

"Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." (Müslim, Müsâfirîn 96)

Bayramın sabah namazı ise tüm senenin sabah namazlarından daha da hayırlıdır.

Bayram sabahı sadece bayram namazını değil sabah namazını da kılmaya Camilerimize gidelim inşaAllah.


ggizemyildirim.9898
Aday Memur
26 Haziran 2023 16:38

Amin,

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