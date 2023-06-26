Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 17:24
Boşanma tayini değerli meslektaşlarımdan yardim

Şark ilinde görev yapıyorum tayinim geçen yıl Ankara'ya çıktı ilişik kesmedim ayrıca geçen yıl 10.ayda boşandım, boşanma tayini ile alakalı belli bir süre var mı acaba birde Ankara'ya başlamadan dilekçe verirsem orası iptal edilip başka yere tayinim çıkar mı acaba boşanma tayini ile alakalı dilekçe verirsem biraz karışık oldu ama bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi

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