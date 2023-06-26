Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Haziran 2023 17:34
Mimar ya da mühendis olup alt kadroya nakil olan var mı ?

Yani X kurumunda mimar/mühendis/tekniker iken başka kuruma memur/bilgisayar işletmeni/vhki olarak naklen atanan ? Bu durum mümkün mü yasal mı? Geçen varsa rica ederim bı yardımcı olabilir mi?

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