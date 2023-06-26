Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 18:02
Öğretmenin unvanı değişsin, İŞÇİ olsun!!?

-Bence öğretmenin unvanı değişsin, işçi olsun, ancak o zaman hak ettiği değere kavuşur!!?

-Diğer bir çözüm; öğretmenlerden isteyenlere isteğe bağlı işçi sınıfına(misal hizmetli) geçiş hakkı tanınsın!!?

(Günde 5-6 sınıf, 3-5 lavabo temizlerim,ne var yani, hem o kadar öğrencinin gürültüsünü çekmem kafam rahat hem de ücretim öğretmenden fazla olacak sonuçta!!?

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