Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 18:02
En Düşük Memur Maaşı 15.2xx Olarak Güncellendi

Vaadilen tarihten bu yana dolar kurunda oluşan yükselme ile 22.000 olan en düşük memur maaşı 15.2xx olarak otomatikman güncellenmiş oldu.

Hayırlı, bereketli olsun.

(Kudüs düşmesin diye saldırıya geçecek dayıların ve dayı zihnindeki gençlerimizin zihinlerini parlatmak amacı ile

Seçimden önce 1 dolar kaç Türk Lirası idi?

22.000 lira kaç dolar ediyordu?

Şimdi 1 dolar kaç Türk Lirası

Şimdi 22.000 lira kaç dolar ediyor?

Aradaki fark kaç TL?

Kapiş?)


armina45
Aday Memur
26 Haziran 2023 18:32

O insanlar full yardım alıyordur yoksa bu zaman da asgari ücrete gecinmeleri imkansiz


bulaşşıkk
Aday Memur
26 Haziran 2023 18:34

Maaşını dolarla mı alıyon yeğenim. Çıkar telefonunu bakıymm


bersan_42
Şef
26 Haziran 2023 18:37

Kudüs de Kudüs... Umarım senin de zihnin parlar(geç kalmazsın inşallah)


ahmetfethi34
Aday Memur
26 Haziran 2023 18:46

Aaa. Düştü mü yoksa? Sen "Kudüs de Kudüs" lafını başka birilerine söyle yiğenim. Birilerinin dilinde pelesenk oldu.

bersan_42, 57 dk. önce

Kudüs de Kudüs... Umarım senin de zihnin parlar(geç kalmazsın inşallah)

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