En Düşük Memur Maaşı 15.2xx Olarak Güncellendi

Vaadilen tarihten bu yana dolar kurunda oluşan yükselme ile 22.000 olan en düşük memur maaşı 15.2xx olarak otomatikman güncellenmiş oldu.

Hayırlı, bereketli olsun.

(Kudüs düşmesin diye saldırıya geçecek dayıların ve dayı zihnindeki gençlerimizin zihinlerini parlatmak amacı ile

Seçimden önce 1 dolar kaç Türk Lirası idi?

22.000 lira kaç dolar ediyordu?

Şimdi 1 dolar kaç Türk Lirası

Şimdi 22.000 lira kaç dolar ediyor?

Aradaki fark kaç TL?

Kapiş?)