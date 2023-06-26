Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 18:07
Ödendi mi

Seçim ücretleri ödendi mi?


Gamze1411
Aday Memur
26 Haziran 2023 18:25

Diyarbakır'da ödenmedi hala inşallah mesaj geliyordur ödendiğine dair


bersan_42
Şef
26 Haziran 2023 18:35

Konya 20 Haziran'da ödedi.


dilekkkce
Memur
26 Haziran 2023 18:37

sandık ta görevli memura ne kadar ödendi acaba

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