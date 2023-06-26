Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2023 18:08
İnfaz Ve Koruma Memurluğu

Merhaba, İnfaz Koruma Memurluğu nasıl bir iştir, iş güzelmidir, iyi veya kötü yanları nelerdir, çalışma saatleri nasıldır, ne iş yapar, sosyal hakları varmıdır? bilen varsa yardımcı olabilir mi?

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